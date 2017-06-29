Antalya'da denize giren kişi boğuldu.

Konyaaltı sahili Varyant mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, çevredekiler tarafından sahile çıkarıldı.



Çevredekilerin cep telefonlarıyla ortamı aydınlatarak yardımcı olmaya çalıştığı 112 Acil Servis ekibi, yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı.



Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Görgü tanıklarından bilgi aldığını belirten Adem Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahile gelen 3 kişinin arkadaşlarına "Burası çok derin mi?" diye sorduğunu öğrendiğini söyledi.



Kaplan, "Arkadaşlarım da 'Deniz kademe kademe değişiyor. Aniden 3 metreye düşebilir. Yüzme bilmiyorsanız girmeyin.' demiş. Onlar da 'Tamam, yüzme bilmiyorsak girmeyiz.' demişler ancak girmişler. O 3 kişiden diğer ikisi nerede, bilen yok." diye konuştu.