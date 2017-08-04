ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlası içerisine ekili halde 6 bin 350 kök hintkeneviri ve kurutulmaya bırakılmış 1040 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon TL olduğu kaydedildi

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İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı teknik takip sonunda Çandır Mahallesi'nde mısır tarlasında hintkeneviri yetiştirildiğini tespit etti. Yeterince delil toplayan ekipler, önlem aldıktan sonra operasyon düzenledi. Baskında, mısır tarlası içerisinde boyu 2 ile 5 metre arasında değişen 6 bin 350 kök hintkeneviri ile arazide kurutulmaya bırakılmış 1040 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından sökülen hintkeneviri ve kurutmaya bırakılan esrar maddesi kamyona yüklenerek adli emanete getirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon lira olduğu kaydedildi.



Jandarma olayla ilgili tarlayı kiralayıp ekim yaptığını tespit ettiği Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Ş.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.