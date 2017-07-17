Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere özel "Engelsiz Plaj" açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere özel "Engelsiz Plaj" açıldı.

Konyaaltı Sahili'nde oluşturulan plajın açılışına Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel ve eşi Ebru Türel ile diğer davetliler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Vali Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'da engelli vatandaşlar için önemli bir hizmetin daha hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye’de son 12 yıldır kamu başta olmak üzere her alanda engellilerle ilgili çok önemli mesafe alındığını kaydeden Karaloğlu, "Antalya'ya tatile gelen veya kentte yaşayan engelliler için önemli bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Bu tür hizmetler kentimizin yaşam kalitesini yukarıya çekecek, çünkü onların hayatlarını kolaylaştırıyor. Gece vardiyası dahil gerekli tüm önlemler düşünülmüş." dedi.



"Engelli projesi denilince bizim için akan sular duruyor"

Türel de "Engelsiz Antalya" hedefleri doğrultusunda hizmet üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bazı kesimlerin konuyu istismar etmelerine rağmen Antalya'nın menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Türel, "Engelli projesi denilince bizim için akan sular duruyor. Burada bir engelli plajı yaptık. Bayramda hizmete açmıştık. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Birkaç gün önce plajın engelli asansörü birileri tarafından parçalanmış. Bizim engelli kardeşlerimizden ne istersiniz? Belki bizim hizmetlerimizi çekemiyor olabilirsiniz, hizmetlerimizi engellemek isteyebilirsiniz ama engellileri engellemeyin. Hızlı şekilde canilerin engelli plajında vermiş olduğu zararı giderdik. Artık burayı kamera ile gece gündüz denetliyoruz." diye konuştu.

Engel Tanımayanlar Spor Derneği Başkanı Özkan Gönenç, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Rahim Ezgi ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Karavural ise engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı Türel ve ekibine teşekkür ettiler.



