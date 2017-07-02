Serik ilçesinde tırda 34 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'da bir tırda yapılan aramada, "zula" olarak tabir edilen bölmede 34 bin 410 paket kaçak sigara bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek miktarda kaçak sigaranın tırla kente getirileceğini belirledi.



Ekipler, tırı Serik ilçesi girişinde durdurdu. Araçtaki aramada "zula" olarak tabir edilen bölmede, 34 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan N.A, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.