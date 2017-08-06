Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen ve bazılarının da başı ezilen çoğu yavru 20 kadar kedi leşi bulundu.

Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir sitede oturan ve bahçedeki kedileri besleyen Sevda- Şeref Özcan çifti, bu sabah kalktıklarında 20 kadar kedi leşiyle karşılaştı. Yavru kedilerin başlarının sert cisimle ezilip, büyüklerin de zehirlenerek itlaf edildiğini gören Özcan çifti, durumu başta Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan olmak üzere ilgili yerlere bildirdi. Zehirlenen ve can çekişen 2 kedi de Lara Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı Alev Ersan, "Süt emen yavruların başları ezilmiş, diğer yavrular da zehirlenmiş. Olayla ilgili daha önce Sevda ve Şeref Özcan'a saldıran bir kişiden şüpheleniyoruz. Hayvan Hakları Kurulu olarak suç duyurusunda buluşacağız" dedi.