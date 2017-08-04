ANTALYA'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadının Merkez Bankası'nın girişine biber gazını andıran koku yayan sprey sıkması paniğe neden oldu.

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Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi'ndeki Merkez Bankası'ndaki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki Merkez Bankası'nın önüne gelen bir kadın, elindeki spreyi bankanın kapısının önünde sıkarak uzaklaştı. Kadının uzaklaşmasının ardından biber gazını andıran kokunun banka içerisine yayılması paniğe yol açtı. Çalışanlar bankadan çıkarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek kadının eşkalini belirledi. Polis banka çevresinde yaptığı incelemede kadının sıktığına benzer koku yayan sprey kutusu buldu. İncelemelerin ardından çalışanlar yeniden bankaya döndü.



Polis, kentin en işlek bölgeleri Kaleiçi, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı çevresinde yanında çocuk bulunan 30- 35 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

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