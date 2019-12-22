Antalya'da oltaya nadir görülen "kum köpek balığı" takıldı

Antalya'da bir balıkçı, Akdeniz sularında ender görülen kum köpek balığı yakaladı.

Musa Şirinsürücü... Konyalatı açıklarında 9 yıldır balıkçılık yapıyor. Oltasına takılan balıkla büyük şaşkınlık yaşadı.

Ağır bir balık yakaladığını anlayan Şirinsürücü, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından balığı su yüzeyine çıkarmayı başardı.

Oltasına takılan balığın kum köpek balığı olduğunu gören Şirinsürücü ve yanındakiler, heyecanlandı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kum köpek balığı, olta iğnesi çıkarılarak denize bırakıldı. Bir süre sonra da gözden uzaklaştı.

Teknedekiler yaşananları yanlarında bulunan kamerayla görüntüledi.

Kum köpek balıkları Akdeniz'de nadir görülen bir tür.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan balığın denize geri bırakılması da takdir topladı.

ulusal.com.tr

