Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisinde çıkan orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, bir amfibi uçak, 12 arazöz çok sayıda yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede olduğu belirtildi.
Görgü tanıklarından Mehmet Ediz, otomobilinde çay içtiği sırada alevleri görünce itfaiyeye bilgi verdiğini söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, bir amfibi uçak ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı.
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