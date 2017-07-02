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Antalya'da park halindeki otobüs yandı

Yanan tur otobüsü kullanılamaz hale geldi

Antalya'da park halindeki otobüs yandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeyken yanan otobüste büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yol kenarındaki boş bir arazide park halinde bulunan tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön tarafını sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.
Polis ekipleri araçları ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Etraftaki kuru otların tutuşmasıyla daha da büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti.
Otobüsün alev alev yanması ve ekiplerin yangına güçlükle müdahale etmesi AA muhabirlerince görüntülendi.
Yangın, yakındaki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otobüste kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Otobüs #antalya
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