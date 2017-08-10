Antalya'daki Konyaaltı Plajı'nda fenalaşan 63 yaşındaki Faruk Yıldız hayatını kaybetti.

Akdeniz Bulvarı'ndaki bir otelde konaklayan Faruk Yıldız, denize girmek için Konyaaltı Plajı'na geldi. Denizde bir süre yüzen Yıldız, sudan çıktığı sırada fenalaştı.



Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yıldız'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Faruk Yıldız'ın daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.