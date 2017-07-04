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Antalya'da polisten “şaka ceza makbuzu“ ile uyarı

Sahillerde otodan hırsızlıkların azalmasını sağlamak amacıyla polis ekipleri, kıymetli eşya bırakılan araçlar için "şaka ceza makbuzları" hazırladı

Antalya'da polisten “şaka ceza makbuzu“ ile uyarı

Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında kıymetli eşya bırakan vatandaşları "şaka ceza makbuzu" ile uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otodan hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için "şaka ceza makbuzu" hazırlandı.

Sahil şeritlerinde yapılan rutin kontrollerde görülen, penceresi açık, kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş araçlara, "Bu bir ceza makbuzu değil sadece uyarıdır, lütfen aracınızın i̇çerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın" yazılı makbuz bırakıldı.

Lara ve Konyaaltı plajlarında mahalle polislerince yapılan çalışmada, 325 araç kontrol edildi, içerisinde eşya veya paket bulunan 57 araca "şaka ceza makbuzu" uygulaması yapıldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #Ceza makbuzu #antalya
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