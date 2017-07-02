Kentte öğlen saatlerinde 44 dereceyi bulan sıcak hava, düşük nemle birlikte kavurucu hale geldi

'Kuzey Afrika' sıcaklarının etkili olduğu Antalya'da, sıcak havadan bunalanlar denizde yüzerek ve su parklarında vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkeziden yapılan açıklamaya göre, dün 45.4 dereceyle son 88 yılın rekorunun kırıldığı kentte bugün de yüksek sıcaklık devam etti. Öğlen saatlerinde 44 dereceyi bulan sıcak hava, düşük nemle birlikte kavurucu hale geldi.



Sıcaktan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, Konyaaltı Sahili ve Lara Plajı'ndan denize girerek serinlemeye çalıştı. Turistik şehirdeki su parklarındaki yoğunluk dikkati çekti. Sabahın erken saatlerinde parka gelenler, saatlerde suda serinlemeye çalıştı.



Su parklarına gidemeyen çocuklar ise kent merkezindeki süs amaçlı konulmuş fıskiyelerde oynayarak hem eğlenceli zaman geçirdi hem de serinledi.



Süs havuzlarına giren çocukları ise polis ekipleri yasak olduğu gerekçesiyle sık sık uyarmak zorunda kaldı.



Bu arada, yüksek sıcaklık ile düşük neme bağlı olarak ormanlık ve çalılık alanlarında çıkan yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Türkiye'nin gözde turizm kenti Antalya'da sıcak havanın yarından itibaren etkisini kaybederek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

