Düşük nemle birlikte kavurucu hale gelen sıcak havadan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, plajları doldurdu

Sıcak havanın etkili olduğu Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı Antalya kent merkezi ve ilçelerinde 38 dereyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise Konyaaltı, Alanya, Finike ve Kaş'ta 28, Kemer ilçesinde ise 34 derece ölçüldü.

Düşük nemle birlikte kavurucu hale gelen sıcak havadan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, plajları doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde plaj şemsiyelerinin altında oturarak güneşten korunmaya çalışanlar, sık sık denize girerek serinledi.

Kemer ilçesinde de Halk Plajı ve Ayılığı Koyu'nda denize giren vatandaşlar ve yabancı turistler, yoğunluk oluşturdu. Bazıları ise parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi. Özellikle Rus turistlerin su sporları etkinliklerine katılarak serinlemeye çalıştığı dikkati çekti.

Antalya'nın diğer turistik ilçeleri Alanya, Finike ve Kaş'ta da sahillerde sıcak hava nedeniyle doluluk yaşandı.

Bölgede sıcak havanın etkisini arttırarak süreceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, yüksek sıcaklık ve düşük nemden kaynaklanabilecek başta orman yangını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



