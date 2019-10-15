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Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

YURT 15.10.2019, 11:18 15.10.2019, 11:35
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.

Kaynak: AA
#sivil eğitim uçağı #antalya #manavgat
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