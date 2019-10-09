Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Tahta palet, plastik kasa, sebze ve meyvelerin bulunduğu depodaki yangın söndürülmeye çalışılıyor

YURT 09.10.2019, 14:21
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

 Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Antalya-Manavgat kara yolu ilçe çıkışında bulunan işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İçinde tahta palet, plastik kasa, sebze ve meyvelerin bulunduğu depodaki alevler, kısa sürede yayıldı.

Çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA
#antalya
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