Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun

Bıçakla kasiyeri etkisiz hale getiren bir kişi yaklaşık 300 lira alarak kaçtı

Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bıçakla süpermarkete gelen bir kişi, kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra iş yerindeki paraları alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, elinde bıçak bulanan bir kişi, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2553 Sokak'taki bir süpermarkete geldi.

İçeride bulunan kadın kasiyer Zeynep Kenge'yi bıçakla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki yaklaşık 300 lirayı alarak yaya olarak bölgeden ayrıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen eşkali doğrultusunda şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süpermarket #soygun #antalya
banner863
Önceki Haber
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Sonraki Haber
Yozgat’ta trafik kazası: 7 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.