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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü

Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Yaşar Yıldırım idaresindeki 07 AEC 50 plakalı kamyonet ile Oğuz Ceylan yönetimindeki 07 YRL 65 plakalı motosiklet, Burmahancı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Oğuz Ceylan olay yerinde öldü. Motosiklette bulunan Ramazan Avcı ise kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Yıldırım, gözaltına alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #serik #antalya
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