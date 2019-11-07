Antalya'da Türk Rus Gençlik Forumu

Antalya'da düzenlenen Rus-Türk Gençlik Forumu'nda, girişimcilerle uzmanlar üniversite öğrencileriyle buluştu.Forumda iki ülkenin devlet kurumlarının temsilcileri, endüstri uzmanlar da hazır bulundu.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, gençler arasındaki iletişimin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Bu yolla iki devletin ilişkilerine de katkı sağlanacağını kaydetti.

İki ülkenin farklı üniversitelerinden gençler, ilişkileri geliştirecek projeler üzerinde etkin fikir alışverişinde bulundu.

Mikrofonumuzu etkinliğin düzenleyicilerinden Gorchakov Fonu Programları Müdürü Viktoriya Georgiyevna Karliyeva'ya uzattık.

Moskova Hükümeti Ulusal Politika Kurulu üyesi, devlet duması, Natalya Andreyevna Dolgareva ise dostluk vurgusu yaptı.

Forumun sonunda, Rusya Ulusların Medeniyeti Derneği ve Türkiye Uluslararası İlişkileri Geliştirme Derneği arasında, Rus-Türk Misafirperverlik festivali "Samovarfest 2020" projesine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı. Dernek temsilcisi Elena Cojuhari gençlerin ortak çalışmasının bu proje ile ilk meyvesini vereceğini belirtti.



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