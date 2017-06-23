Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu hap ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı, aramalarda ise 87 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu #antalya #5 tutuklama
banner863
Önceki Haber
Seyir halindeki otomobilden düştü
Sonraki Haber
Sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.