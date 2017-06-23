Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu hap ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı, aramalarda ise 87 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.