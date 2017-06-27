Ramazan Bayramı'nın son gününde de Antalyalılar ve tatil için kente gelenler plajları doldurdu

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da kent sakinleri ve turistler, bayram tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nda en fazla tercih edilen turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'nın sahil kesimlerindeki yoğunluk sürüyor. Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlar, bayramın son gününde de Antalyalılar ve tatil için kente gelenlerce dolduruldu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Antalya'da şezlonglara uzanarak güneşlenen tatilciler sık sık denizde yüzdü.

Eskişehir'den bayram tatili için Antalya'ya gelen Yusuf Kaya, havanın çok sıcak olmaması nedeniyle fazla bunalmadan deniz keyfi yaptıklarını söyledi.

Kısa olan bayram tatilini işinden izin alarak çarşamba, perşembe ve cumayı da ekleyip 9 güne çıkardıklarını belirten Kaya, "Bayram tatili için Antalya'ya seçmiş olmaktan memnunuz. Hava bayramın ilk iki günü çok sıcaktı ama bugün biraz daha serin. Konyaaltı'nın denizi çok temiz. Suya girince insanın bir daha çıkası gelmiyor. İmkanı olan herkese Antalya'da tatil yapmayı öneriyorum." dedi.

Tatilin tadını en fazla çıkartanların ise çocuklar olduğu gözlendi. Falez ve kayalıklardan denize atlayan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.



Sahile kedisiyle gelen bir kişi dikkati çekti. Sahibinin denizde yüzdürdüğü kedi çocukların ilgi odağı oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığının cuma gününden itibaren yükselerek 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.