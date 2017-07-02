Manavgat ilçesindeki yangın, ormana ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde villaların da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sorgun Mahallesi'nde villaların ve rezidansların olduğu makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangın, Side Mahallesi Kemer bölgesine sıçradı.

Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, kepçe, dozer, greyder, Manavgat Belediyesine ait 10 iş makinesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi ve Orman İşletmeye ait yaklaşık 20 su tankeriyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına, çevre sakinlerinden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de destek verdi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Sorgun Ormanı ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında, yaklaşık 2 hektarlık makilik alan ile bir tarım arazisindeki saman balyaları zarar gördü.

Bir vatandaş, yangının ortasında kalan kaplumbağa yavrusunu kurtararak güvenli bölgeye götürdü.

Manavgat Belediye Başkanı Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin ve duyarlı vatandaşların yangına müdahale ettiğini söyledi.

Sözen, "Bir hayli makilik alanımız yandı. Poyrazın ara vermesiyle kontrol altına alındı. Binlerce şükür. Ama dikkatli olmak lazım, poyraz pazartesi gününe kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın biraz daha hassasiyet göstermesinde yarar var." diye konuştu.

Yangın çıkan yerin iki tarafında evlerin bulunduğunu ve Sorgun Ormanı'na da çok yakın olduğunu vurgulayan Sözen, “Sorgun Ormanı ile arada sadece bir yol var. Yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi yangın. Erken müdahale ile yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.” dedi.