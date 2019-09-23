Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı ciple çarpıştı. Bu sırada 07 DEB 46 plakalı otomobil de cipe çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ulaş Koçak ile yanında bulunan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.



"Tam bir panik havası vardı"

Yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Bahtiyar Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkes aracını durdurarak yardıma koştu. İki kişiyi de arabadan biz çıkardık. Çimlere yatırdık. Direksiyonda bir arkadaşımız vardı, ona yardımcı olmaya çalıştık. Nefes almada zorlanıyordu, boynunu kaldırdık. İtfaiye çok hızlı bir şekilde geldi. Kapıları kesip arkadaşı çıkardılar. Acil hastaneye kaldırdılar. Tam bir panik havası vardı. Her yerde yaralı yatıyordu." diye konuştu.



Morgun önünde gözyaşı döktüler

Hayatını kaybeden sürücü Koçak ve yanındaki arkadaşı Sertaç Ermiş'in (18) cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Gençlerin yakınları ve arkadaşları, morgun önünde gözyaşı döktü.



Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen gençlerden Koçak'ın, Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf, Ermiş'in de Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabından, "Üzüntümüzün tarifi yok. Trafik kazasında, hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Ulaş ve Sertaç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Mekanları cennet olsun." paylaşımını yaptı.