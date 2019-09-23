BM'den Suudi Arabistan'a kınama
BM'den Suudi Arabistan'a kınama
Metal işçilerinin gözü 7 Ekim'de
Metal işçilerinin gözü 7 Ekim'de
Hong Kong'da Çin bayrağı çiğnendi
Hong Kong'da Çin bayrağı çiğnendi
Suruç'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Suruç'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
banner1119

Antalya'da zincirleme kaza: 2 ölü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza: 2 ölü

Bülent Ecevit Bulvarı'nda Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı ciple çarpıştı. Bu sırada 07 DEB 46 plakalı otomobil de cipe çarptı. 
Kazada ağır yaralanan sürücü Ulaş Koçak ile yanında bulunan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"Tam bir panik havası vardı"
Yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Bahtiyar Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkes aracını durdurarak yardıma koştu. İki kişiyi de arabadan biz çıkardık. Çimlere yatırdık. Direksiyonda bir arkadaşımız vardı, ona yardımcı olmaya çalıştık. Nefes almada zorlanıyordu, boynunu kaldırdık. İtfaiye çok hızlı bir şekilde geldi. Kapıları kesip arkadaşı çıkardılar. Acil hastaneye kaldırdılar. Tam bir panik havası vardı. Her yerde yaralı yatıyordu." diye konuştu.

Morgun önünde gözyaşı döktüler
Hayatını kaybeden sürücü Koçak ve yanındaki arkadaşı Sertaç Ermiş'in (18) cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Gençlerin yakınları ve arkadaşları, morgun önünde gözyaşı döktü.

Çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen gençlerden Koçak'ın, Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf, Ermiş'in de Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabından, "Üzüntümüzün tarifi yok. Trafik kazasında, hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Ulaş ve Sertaç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Mekanları cennet olsun." paylaşımını yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sertaç Ermiş #Antalya Adli Tıp Kurumu #Ulaş Koçak #07 D 2459 #antalya #muratpaşa
Önceki Haber
Son dakika haberleri! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma
Sonraki Haber
Netflix 'El Camino: Breaking Bad' filminin fragmanına sansür mü uyguladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.