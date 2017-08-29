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Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Manavgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 

Adem Çolakoğlu yönetimindeki 07 NUP 26 plakalı otomobil, Manavgat Kızılağaç kavşağı yakınlarında Eyüp Baş'ın kullandığı 07 ZG 229 plakalı yolcu otobüsüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti. 

Çolakoğlu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Hilmican Emlak'ın kullandığı 07 MRK 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki araç daha sonra Nazmi Sözen'in kullandığı 07 LPS 14 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri Çolakoğlu ve Emlak, Ceren Çelebi ile Leyla Safarov ve Ziya Safarov yaralandı.

Özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Adem Çolakoğlu (31), tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Yaralı Hilmican Emlak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #trafik kazası #manavgat
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