Dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleri, yeni kurulan ve 20 emniyet personelinin görev alacağı 10 ATV motorlu polis timine emanet edildi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleri, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan 20 emniyet personeli ve 10 ATV aracından oluşan "ATV Motorlu Polis Timi" tarafından korunacak.



Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ATV Motorlu Polis Timi'ni, Akdeniz Bulvarı'ndaki polis irtibat noktasında düzenlenen toplantıda tanıttı.



Toplantıda konuşan Uzunkaya, Konyaaltı ve Lara sahillerinin dünyanın en güzel ve özel sahillerinden olduğunu, yaz dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin hem sahillerden hem de Antalya'nın tarihi mekanlarından faydalandığını söyledi.







Konyaaltı Sahili'ndeki olumsuzlukları giderme ve güvenlik açısından sorun oluşturacak konuları ortadan kaldırma adına Emniyet Müdürlüğü olarak tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini ifade eden Celal Uzunkaya, "Sahildeki yoğunluk nedeniyle bir takım asayiş olaylarının cereyan etmesi ve aldığımız tedbirlerle Konyaaltı plajlarında bunların yarı oranında azaldığını gördük. Bugün devreye sokabileceğimiz ATV ekibimiz ile motosikletli yunus ekipleri, Toplum Destekli Polis ve deniz polisinin balık adam ekipleriyle hem karadan hem de denizden daha yoğun bir denetleme yapılacak." dedi.



Uzunkaya, diğer yandan falezlerde hem karadan hem de denizden önlem alan özel bir tim oluşturduklarını, kentin sadece intiharlarla, ölümlerle ve boğulmalarla değil tabiat özellikleri ve güzellikleriyle anılması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.



Antalya sahillerinde vatandaşın rahatsız edilmeden huzur içinde tatillerini yapmalarını istediklerini dile getiren Emniyet Müdürü Uzunkaya, "Kimsenin rahatı kaçırılmadan tatilini yapmasını arzu ediyoruz. Malum Konyaaltı sahili 6 kilometrelik bir sahile sahip, Lara bölgemizin sahillerini de çok sayıda turist tercih etmekte ve ATV'lerimiz bugünden itibaren Lara Sahili'nde göreve başlayacak, ilk etapta saat 23.00'lere kadar, duruma göre ilerleyen saatlerde de vatandaşımıza hizmet verilecek." diye konuştu.



Uzunkaya ayrıca, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı da kutladı.



Konuşmalardan sonra ATV'li polis ekipleri, sahillerde güvenliği sağlamak için harekete geçti.