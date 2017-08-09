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Antalya Kemer'de orman yangını çıktı

Antalya Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Antalya Kemer'de orman yangını çıktı

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi.

Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye ekiplerin henüz ulaşamadığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #Kemer #orman #yangını
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