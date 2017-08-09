Antalya Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.



Yangına 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi.



Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye ekiplerin henüz ulaşamadığı bildirildi.