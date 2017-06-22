Kum Mevkii'ndeki tersaneler bölgesinde zirai ilaçlama uçaklarının inip kalkış yapabileceği piste gelen ekipler bölgede herhangi bir ize rastlayamadı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 'Uçak düştü' iddiası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları aramada ihbarın asılsız olduğunu belirledi.



DHA'nın haberine göre, Manavgat'ta saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Manavgat'ta tersaneler bölgesine zirai ilaçlama uçağı düştü' ihbarı üzerine başta sağlık ekipleri olmak üzere, jandarma ve itfaiye birimleri seferber oldu. Bahsedilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI



Kum Mevkii'ndeki tersaneler bölgesinde zirai ilaçlama uçaklarının inip kalkış yapabileceği piste gelen ekipler bölgede herhangi bir ize rastlayamadı. Tersanelerde çalışanlarla da konuşan ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirleyerek geri döndü.