Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında dev köpek balığı yakalandı. 5 metre uzunluğundaki "sapan" cinsi köpek balığı insanlara zarar vermiyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu balık Ozan Ertürk Şahin'in oltasına takıldı. O anları ölümsüzleştiren Şahin, balığı ait olduğu sulara geri bıraktı.

5 metrelik bu uzun köpek balığı Antalya'nın en önemli sahilinde yakalandı.Antalya'da balıkçılık yapan Ozan Ertürk Şahin, Konyaaltı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında parakete yöntemiyle balık avlamaya başladı.Teknesinde yabancı turistlerin de bulunduğu Şahin'in otlasına büyük bir takıldı. Balığın sıra dışı ağırlıkta olduğunu fark eden Şahin hemen oltasına sarıldı ve balığı yukarı çekmeye başladı.Şahin, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan ve Akdeniz'de çok ender görülen sapan cinsi köpek balığını yakaladı. Şahin önce köpek balığını denizde yakalandığı iğneyi çıkartarak özgürlüğüne kavuşturmak istedi.Ancak köpek balığı Şahin'i ısırmaya çalıştı. Ozan Şahin, bunun üzerine balığı tekneye çıkarttı.Şahin ve yanındaki misafirleri, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığındaki balığın iğnesini çıkardıktan sonra yeniden suya bıraktı. Şahin ve teknediler bu anları ölümsüzleştirerek yanlarındaki kamera ile kaydetti.Sapan Cinsi köpek balığı insanlara zarar vermeyen bir balık türü.