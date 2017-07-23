Antalya'nın Serik ilçesinde 10 dönüm araziye ekili karpuz aşırı sıcaktan eridi. Tarlada kalan karpuzlar bölgedeki hayvanlara yem oldu.

Sıcaktan eriyen karpuz tarlada kaldı, koyunlara yem oldu.



Antalya'da kavun ve karpuz üreticileri, bu yıl istenen hasadı alamadı.



Son günlerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle ürün sararıp tarlada çürümeye başladı.



88 yılın en sıcak yazının yaşandığı Antalya'da bir çiftçi 20 bin lira masraf yaparak 10 dönüm araziye karpuz ekti. Aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle karpuzlar eridi. Çiftçi ürünlerini toplayamadı.



Çaresiz üretici mahsüllerini tarlada bıraktı. Karpuzların tarlada kalması, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan bir başka köylüye derman oldu.



Karpuzlar köydeki koyunlara verildi.



ulusal.com.tr



