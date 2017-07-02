"Konaklama turizminin yanında, elimizdeki bütün alternatif imkanları kullanarak Antalya'da turizmi çeşitlendirmek istiyoruz"

Antalya Valiliği ve Antalya Deniz Ticaret Odasının iş birliğiyle yaklaşık bir yıl süren çalışma sonunda hazırlanan "Antalya'nın Su Altı Cenneti" kitabı tanıtıldı.

Antalya Akvaryum'da düzenlenen kitap tanıtım ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Akdeniz'in, bütün çağlarda medeniyetlerin gelip yerleştiği bir bölge ve insanlık için cazibe merkezi olduğunu belirten Karaloğlu, "Denizimizin altı da çok zengin. Akdeniz, arkeolojik eserler ve batık açısından da zengin bir alan. Niye? Çünkü her çağda bu bölgede insanlar yaşadı ve her çağda insanların bıraktığı zenginlikler oldu. Yaptığımız çalışmayla bu zenginlikleri insanlığın istifadesine sunuyoruz." dedi.

Bir turizm şehri olan Antalya'nın "yeryüzündeki cennet" diye nitelendirildiğini kaydeden Karaloğlu, kentin Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 650 kilometrelik muhteşem bir sahili bulunduğunu vurguladı.

Karaloğlu, sahilin muhtelif bölgelerinde dalış turizmine yönelik de çok önemli noktalar bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Konaklama turizminin yanında, elimizdeki bütün alternatif imkanları kullanarak Antalya'da turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Dalış turizmi de bu çeşitlerden sadece birisi. Bu noktada yaptığımız çalışma, Antalya'nın var olan özelliğinin altını çok kalın bir şekilde çizmiş olacak. Yani bu çalışma, bu özelliğimizi yerli yabancı herkese tekrar gündeme getirmiş oldu."

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu da çok ciddi emek harcayarak kitabı çıkardıklarını ifade etti.

Bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kendiroğlu, "Denizlerimizdeki kirlilik, daha çok insan eliyle oluyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz ama bu iş bireyden başlıyor. İnşallah Akdeniz'deki bu güzelliği kaybetmeyiz. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Su altı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan ise çalışmayla Antalya'nın 30 yılık mirasını bir araya topladıklarını söyledi.

Çalışmayla nelerin kaybedildiğinin ve nelerin korunması gerektiğinin görüldüğünü belirten Ceylan, "Akdeniz'in tamamında 17 bin tür canlı yaşıyor. 60'ı Akdeniz'e özgü 467 tür balık bu denizlerde yaşıyor. Bu balıkların maalesef 57 türünün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor." bilgisini aktardı.

Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı ve serginin açılışı yapıldı.