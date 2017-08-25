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Antalya Serik'te orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı. Antalya Orman Bölge Müdürü Türk, "Yangına 6 helikopter, bir uçak, onlarca işçi arazözlerle müdahale etti, yangın kısmen kontrol altında. Evlere çok yakındı ama boşaltma olmadı" dedi

Antalya Serik'te orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bucak Köyü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye uçak, helikopter, arazöz ve itfaiye araçları ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 

Alevlerin evlere sıçramaması için müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. 

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

"Sıkıntı kalmadığını" ifade eden Türk, "Yangına 6 helikopter, bir uçak, onlarca işçi arazözlerle müdahale etti, yangın kısmen kontrol altında. Evlere çok yakındı ama boşaltma olmadı. Çünkü önceliğimiz yerleşim yerlerine oldu." diye konuştu.

ulusal.com.tr









Etiketler; #yangın #orman #serik #antalya
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