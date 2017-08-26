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Antalya Serik'te orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde Kumköy mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için 2 helikopter 1 amfibik uçak 12 arazöz sevk edildi. Yangın Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya İli  Serik İlçesi kumköy mevki orman yangını kontrol altındadır" denildi

Antalya Serik'te orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde Kumköy mevkiinde orman yangını çıktı.

Yangına müdahale için 2 helikopter 1 amfibik uçak 12 arazöz sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya İli  Serik İlçesi kumköy mevki orman yangını kontrol altındadır" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi yangına ait fotoğrafları paylaştı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #antalya #serik #kumköy
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