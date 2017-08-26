Antalya'nın Serik ilçesinde Kumköy mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için 2 helikopter 1 amfibik uçak 12 arazöz sevk edildi. Yangın Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya İli Serik İlçesi kumköy mevki orman yangını kontrol altındadır" denildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde Kumköy mevkiinde orman yangını çıktı.



Yangına müdahale için 2 helikopter 1 amfibik uçak 12 arazöz sevk edildi.



KONTROL ALTINA ALINDI



Yangın Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya İli Serik İlçesi kumköy mevki orman yangını kontrol altındadır" denildi.



Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi yangına ait fotoğrafları paylaştı.



ulusal.com.tr







