İlkbaharda cadde ve sokakları portakal çiçeği kokan Antalya, süs bitkilerinin de merkezi konumunda. Türkiye'nin kesme çiçek ihracatının yüzde 95'i Antalya'dan sağlanıyor. 36 ülkeye de kesme çiçek ihraç ediliyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği turizm cenneti Antalya, sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yaylaları ile dikkati çeken Antalya, kesme çiçek üretimiyle de adından söz ettiriyor.



Kanada'da düzenlenen Çiçek Açan Şehirler Yarışması'nda "Beş Çiçekli Altın Şehir" ödülünü kazanan Antalya, Türkiye'nin kesme çiçek ihracatında da söz sahibi konumuna geldi.



Antalya, Türkiye'nin çiçek ihracatının yüzde 95'ini sağlıyor.



Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, dış pazarda da çiçeklerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. ihracat yapıldığını söyledi.



Antalya'dan 36 ülkeye kesme çiçek ihraç ediliyor.



Antalya'daki çiçekler Gül, karanfil, krizantem, zambak, düğün çiçeği, gerbera başta olmak üzere birçok farklı türü barındırıyor.





ulusal.com.tr