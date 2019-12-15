Antalya ve Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya Serik'te kuvvetli yağış sonucu Çakallık deresi taştı.



Derenin çevresindeki çok sayıda evi su bastı. Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerinde yollar kapandı. 5 kişilik bir aile evlerinde mahsur kaldı.



Ecel terleri döken ailenin imdadına jandarma yetişti.



Şanlıurfa'da da sağanak yağış vardı.



Sabah saatlerinde başlayan yağış hayatı felç etti.



Merkez Eyyübiye ilçesinde yaşlı bir kadının evi su altına kaldı.



Evinden çıkamayan hasta kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Ekipler, merdiven yardımıyla çıktıkları evin ikinci katından yaşlı kadını aşağı indirdi.



Yakınlarına teslim edilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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