Antalya yeni yıla denizde girdi

Türkiye yeni yıla işte bu renkli görüntülerle girdi.

İstanbul'da kutlamanın ilk adresi her sene olduğu gibi bu sene de Taksim oldu. Vatandaşlar havayi fişek gösterileri ile görsel ziyafet çekti.

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Beyoğlu olmak üzere Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerdeki etkinliklerle karşıladı.

Antalya'da ise bir grup yeni yılın ilk dakikalarında denizdeydi.

Kendilerine "yaz kış denize girenler" olarak adlandıran bu grup geri sayımı denizde yaptı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ise meşalellerle kayak gösterisi düzenledi.

ulusal.com.tr