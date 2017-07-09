Sıcaklık artı tarım ve meyve ürünleri yandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcak ve şiddetli poyraz nedeniyle binlerce dönümde ekili kavun ve karpuz, tarlada kaldı.
Gün yanığı nedeniyle mahsülleri heba olan üretici perişan.
İlçe genelinde binlerce dönümde ekimi yapılan kavun ve karpuz toplanamıyor.
Üreticilerin mağduriyeti yüzde doksan seviyelerinde.
Dahası sıcak sadece bu iki ürünü vurmadı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin diğer tarım ürünlerinin de sıcaktan nasibini aldığını açıkladı.
ulusal.com.tr
Antalya'da sıcak hava sadece insanları değil, tarım ürünlerini de vurdu. Aşırı sıcak ve şiddetli poyraz nedeniyle binlerce dönüm ekili alandaki kavun ve karpuz tarlada kaldı. Üreticinin zararı büyük.
Sıcaklık artı tarım ve meyve ürünleri yandı.
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