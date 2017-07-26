Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK terör örgütü üyesi ve terör örgütüne yardım etmek suçundan hakkında yakalama kararı olan bir kişi, Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde Eskipazar kontrol noktasında, kimlik kontrolü esnasında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan şüphelinin, fındık hasadında çalışmak amacıyla bölgeye geldiği iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİYARBAKIR'dan fındık hasadı için Ordu'ya geldiği öne sürülen PKK terör örgütü üyesi ve terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla aranan 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK terör örgütü üyesi ve terör örgütüne yardım etmek suçundan hakkında yakalama kararı olan bir kişi, Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde Eskipazar kontrol noktasında, kimlik kontrolü esnasında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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