Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi
Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi
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Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi

Ardahan'da düğünde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gelin ile damadın da olduğu 143 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da düğünde gıda zehirlenmesi

İl merkezine bağlı Değirmenköy'de gerçekleştirilen Mustafa ve Nurcan  Ünal çiftinin düğün törenine katılanlara tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram  edildi.
 
Yemeğin ardından gelin ile damadın da olduğu 143 kişide kusma ve mide  bulantısı şikayetleri görüldü. Düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri  belirtilen 143 kişi, ambulanslarla ve düğüne katılanlar tarafından Ardahan Devlet  Hastanesine kaldırıldı.
 
Düğün yemeğinden zehirlenenlerin bazıları hastanede müşahede altına  alındı. Ayakta tedavisi tamamlananlar ise taburcu edildi.
 
Hastane yetkilileri, söz konusu kişilere gıda zehirlenmesi teşhisiyle  müdahale ettiklerini belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını  aktardı.
 
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #ardahan #hastane #düğün #gıda zehirlenmesi
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