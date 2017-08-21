Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yaşam alanlarını oluşturan çok sayıda kelebek, "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını yaptı.
Kura Nehri kıyısında her yıl görsel şölen sunan kelebekler, bu yıl Ardahan Köprüsü'ndeki aydınlatma lambalarının etrafını sardı.
Alanda son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin, yere düşmeleriyle köprü üstünü adeta beyaz bir örtü kapladı. Köprüden geçenler, bu farklı manzarayı görüntülemeye çalıştı.
Kelebekleri izleyen vatandaşlardan Özgür Gündüz, ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade ederek, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. İlk kez karşılaştım, şaşırdım. Çok farklı." dedi.
Kelebeklerin ölümü
Kelebekler larva bırakma döneminde, çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyor. Her yıl tekrarlanan ve görsel şölene dönüşen olayda, larvalarını bırakan kelebekler, son uçuşlarının ardından ölüyor.
Kura Nehri'nin kıyısına larvalarını bırakan kelebekler "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirdi.
Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yaşam alanlarını oluşturan çok sayıda kelebek, "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını yaptı.
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