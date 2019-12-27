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Ardahan'da toprak evin damı çöktü: 3 yaralı

Ardahan'da toprak evin damının çökmesi sonucu 3 kardeş yaralandı.

YURT 27.12.2019, 11:49
Ardahan'da toprak evin damı çöktü: 3 yaralı

Kent merkezine bağlı Ölçek köyünde Tekin Saldaş'a ait toprak evin damı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sırasında evde bulunan kardeşler Eray (16), Bilal (3) ile Dilan Saltaş (10) hafif yaralandı.

Köylülerin yardımıyla evden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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