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Ardahan'da zehirlenen 143 kişi hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da köyde düzenlenen düğünde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gelin ile damadın da olduğu 143 kişi hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da zehirlenen 143 kişi hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da düğünde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gelin ile damadın da olduğu 143 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine bağlı Değirmenköy'de gerçekleştirilen Mustafa ve Nurcan Ünal çiftinin düğün törenine katılanlara tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Yemeğin ardından gelin ile damadın da olduğu 143 kişide kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtilen 143 kişi, ambulanslarla ve düğüne katılanlar tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düğün yemeğinden zehirlenenlerin bazıları hastanede müşahede altına alındı. Ayakta tedavisi tamamlananlar ise taburcu edildi.

Hastane yetkilileri, söz konusu kişilere gıda zehirlenmesi teşhisiyle müdahale ettiklerini belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 






Kaynak: AA
Etiketler; #ardahan #düğün #zehirlenme
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