Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kayseri ve Konya'da yaşanan kazalarda ise 2 kişi hayatını kaybetti

Bugün Ardahan Kayseri ve Konya'dan gelen haberler içimizi acıttı. Ardahan'da bir traktörün devrilmesi sonucu şofor hayatını kayberderken yine Konya'daki kazada Fatmaana Bardakçı (68), ve Kayseri'de Habibe Domurcuk (55) meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.



ARDAHAN'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesine bağlı Özbaşı köyünden Posof'a giden ve henüz plakası belirlenemeyen Akif Ahmedov (22) idaresindeki traktör devrildi.



Olayda, sürücü Ahmedov hayatını kaybederken, Tasin Polatoğlu, Nadig Heyderoğ ve İlham Ametzada yaralandı.



Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.



KONYA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



Konya'da yoldan çıkarak devrildikten sonra alev alan otomobildeki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.



Ramazan Karagöz idaresindeki 42 SN 526 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü Ramazan Karagöz ile otomobilde bulunan Eyüp, Hüdaverdi, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz (6) yaralandı.



Yaralılar çıkartıldıktan sonra araçta yangın çıktı.



Kısa sürede otomobilin büyük bölümünü etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karagöz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Tedavi altındaki 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi./AA



KAYSERİ'DE BİR ARAÇ DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



DHA'nın haberine göre, Kayseri'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, merkez Melikgazi İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Ak (25) yönetimindeki 38 KD 778 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada Habibe Domurcuk (55) öldü, sürücü Kadir Ak ile Özlem Domurcuk (15), Nisanur Ak (9) ve Fethiye Ak (37) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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