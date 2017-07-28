İSTANBUL'da 2002 yılında kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan 34 yaşındaki Arif Okul, 2 yıldır tedavi gördüğü Diyarbakır'daki hastanede hayatını kaybederken, çok sayıda hastanın da ölümü beklediği belirtildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'ne bağı Ambar Köyü'nde yaşayan Arif Okul, 2002 yılında çalışmak için gittiği İstanbul'da kot kumlama atölyesinde iş buldu. Merdivenaltı olarak tabir edilen atölyede çalışan Okul, çalıştığı ortamın sağlıksız olması nedeniyle silikozis hastalığına yakalandı. 5 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılan Okul, memleketi Diyarbakır'a döndü. Hastalığının ilerlemesi üzerine Okul, 2 yıl önce Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 4 yaşında bir çocuk babası olan Okul, tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde öldü.



'ÇOK SAYIDA SİLİKOZİS HASTASI ÖLÜMÜ BEKLİYOR'



Arif Okul, için Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde kurulan taziyesine katılan meslektaşları, çok sayıda kişinin ölümü beklediğini söyledi. Silikozis hastalarından Mehmet Tektaş, yaşamını yitiren meslektaşı Arif Okul'un ailesinin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerin aileye destekte bulunması çağrısında bulundu. Tektaş, Arif Okul ile birlikte işe başladığını belirtererek, çalıştıkları yerin çok sağlıksız bir ortam olduğunu aktardı. Hastalığı nedeniyle herhangi bir işte de çalışamadığını kaydeden Tektaş, Diyarbakır'da 60 dolayında silikozis hastasının olduğunu belirterek, bu hastalardan 12'sinin durumunun kritik olduğunu anlattı.