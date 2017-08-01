Haydarabat’tan kalkarak Hindistan’ın Pune şehrine inecek olan uçağın bir arı sürüsünün saldırısına uğraması sebebiyle bir saat rötar yaptığı duyuruldu.

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65 yolcu taşıyan uçak, tüm yolcuların uçağa binmesine rağmen, uçağın ön camını tamamen kaplayan arılar yüzünden sefere başlayamadı.



‘Birlikten kuvvet doğar’ atasözünü doğrularcasına uçağın kalkışını engelleyen arı sürüsü ancak bir saat sonra dağılarak uçağın yola çıkmasına izin verdi.



Yolculardan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde arı sürüsünün uçağın yakıt tankı etrafında kümelendiği görülüyor. Havaalanı yetkilileri arı sürüsünün uçağın etrafını sardığını sardığı haberini aldığında uçağın kalkışını erteleyerek yolcuların güvenliğini garanti altına aldı.



Air India havayoları şirketinin sözcüsü Dhanajay Kumar, ”Güvenlik her zaman önceliğimiz. Bu nedenle pilot durumu yetkililere bildirerek gerekli önlemi aldı.” dedi.

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