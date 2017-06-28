Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde arkadaşına yardım etmek isterken dereye düşen kişi, hayatını kaybetti.

İsmail köyünde yaşayan Yusuf Alemdar (63), arkadaşı Mehmet Özlü (56) ile evlerinin su ihtiyacını karşıladıkları boru hattını onarmak için Oday Yaylası'ndaki Epden Deresi'ne gitti.



Çalışmaya başladıkları sırada, Özlü'nün üzerine ormanlık alandan taş düştü. Yaralanan arkadaşının yardımına gitmek isterken yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye düşen Alemdar, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaburgası kırılan Özlü, bir süre sonra dereden yaylaya çıkarak yakınlarından yardım istedi. Özlü, Karabük'teki bir hastanede tedavi altına alındı.



Alemdar'ın cansız bedeni ise Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu dereden çıkarıldı.