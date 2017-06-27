Vezirköprü ilçesinde, Altınkaya Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Emrullah Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Altınkaya Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Emrullah Çobanoğlu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Türkmen Mahallesi Kayıkbaşı mevkisinde bir grup arkadaşı ile serinlemek için Altınkaya Baraj Gölüne giren Hüseyin Akgül (18) boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının suda çırpındığını gören Emrullah Çobanoğlu (18) suya atlayarak Akgül'ü kurtarmayı başardı ancak kendisi kıyıya çıkamadı.



Uzun süre suda kalan Çobanoğlu, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çobanoğlu, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çobanoğlu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay sırasında baraj gölü kenarında bulunan Çobanoğlu'nun arkadaşları Mustafa Öksüz (17), Burak Gürel (18) ve Erkan Güdücü (18) sinir krizi geçirdi. Çobanoğlu'nun fenalaşan arkadaşları Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Olayı haber alan Çobanoğlu'nun yakınları olay yerine ve hastane önüne akın etti. Hastane önünde fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti, hastaneye girmeye çalışanlara ise polis ve jandarma ekipleri güçlükle engel oldu.