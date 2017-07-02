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Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu

Rize'nin Güneysu ilçesinde yüzdükleri derede boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtaran genç, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu

Rize'de yüzmek için girdikleri derede boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren İslahiye Kur'an Kursu'nda yatılı eğitim gören Murat Gürler (18) ile Doğukan Bulut (18) serinlemek için Kanboz deresine girdi.

Bir süre sonra arkadaşının boğulma tehlikesi yaşadığını farkeden Güler, Bulut'u yoğun çabalar sonucu kurtarsa da kendisi derenin akıntısına kapılarak yaşamını yitirdi.

Bulut'a ilk müdahaleyi ise 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Bulut, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rize #dere #boğulma
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