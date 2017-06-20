Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Arnavutköy'de fabrika yangını

Deri fabrikasının girişindeki depoda çıkan yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor

Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'deki bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hadımköy Haşim İşcan Caddesi üzerindeki altı katlı deri fabrikasının girişindeki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, depodaki deri işlemeciliğinde kullanılan kimyasalların tutuşması nedeniyle yangın yayıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın üretim kısmına sirayet etmemesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #deri fabrikası #arnavutköy
banner863
Önceki Haber
ABD Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti
Sonraki Haber
Van'da uyuşturucu operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.