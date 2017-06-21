Suni deri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul Arnavutköy'de suni deri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Hadımköy Haşim İşcan Caddesi üzerindeki altı katlı suni deri fabrikasının girişindeki depoda çıkan yangına, Arnavutköy, Avcılar, Çatalca, Başakşehir ve Mimarsinan müfrezelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.



Fabrikanın idari bölümüne sirayet eden yangını söndürmeye çalışan ekipler, havalandırma bölümünden giden parçaların neden olduğu binanın arka tarafındaki başka bir yangını söndürmek için de uğraş verdi.



İtfaiye ekipleri, çevredeki iş makinelerinin de katıldığı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Fabrikada hasara neden olan yangın sonrası, ekipler duman tahliye çalışması yaptı.