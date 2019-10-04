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Arslantepe'de heyecanlandıran buluş

Arslantepe Höyüğü'nde 5700 yıllık olduğu tahmin edilen çocuk iskeleti bulundu. Binlerce yıl öncesinden kalma bir evde bulunan evdeki iskelet dönemin yaşantısını aydınlatacak.

Arslantepe'de heyecanlandıran buluş

Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Arslantepe Höyüğü'nde büyük heyecan yaşandı. 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan höyükte son kazılarda bir çocuk iskletei bulundu. Uzman ekipler 2 gün uğraştı iskeleti çıkarmak için. 

İskeletten numuneler alındı ve analiz için kazı evinin deposuna götürüldü.

Fırat Nehri'nin kıyısındaki Arslantepe, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında...

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürece ışık tutan Aslantepe Höyüğü'ndeki son buluş oldukça önemli. 

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden uzmanlarca incelenecek iskelet, dönemin yaşantısına dair ipuçları verecek


ulusal.com.tr

Etiketler; #Arslantepe
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