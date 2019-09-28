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Artvin Borçka'da dereler taştı bazı yollar kapandı! Vali Doruk'tan ilk açıklama

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar kapandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında görülen taşkın nedeniyle can kaybının olmadığını bildirdi

Artvin Borçka'da dereler taştı bazı yollar kapandı! Vali Doruk'tan ilk açıklama

Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu. Borçka ilçesinde meydana gelen yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollar kapandı

Bir kent sele teslim oldu. Dereler taştı. Yollar kapandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, değim yerindeyse hayatı felç etti.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların da alt katlarını su bastı.

Artvin-Hopa kara yolu, bir süre trafiğe kapatıldı. Önlemlerin alınmasının ardından trafik yeniden kontrollü olarak verilmeye başlandı.

ARTVİN VALİSİ: HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında görülen taşkın nedeniyle can kaybının olmadığını bildirdi.

Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bazı evlerde kısmi su baskınlarının olduğunu dile getiren Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı." dedi.

Doruk, bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, Artvin-Hopa kara yolunun da önlemlerin alınmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Öte yandan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de bölgeye giderek, ilgililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.
 

Etiketler; #artvin #borçka
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